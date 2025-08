Serginho Groisman é visto no SBT e web comenta retorno do ‘Programa Livre’

Conhecido como o comandante das madrugadas da Globo, o apresentador Serginho Groisman retornou à sua antiga casa para participar de uma gravação especial do Programa Silvio Santos, em comemoração aos 44 anos da emissora. O episódio, que vai ao ar no dia 17 de agosto, movimentou os bastidores e reacendeu a nostalgia dos fãs que não deixaram barato: “Programa Livre poderia voltar hein! Eu amava muito!”, disparou um internauta.

A homenagem promovida por Patrícia Abravanel acabou se tornando também um resgate de memórias marcantes e, claro, algumas revelações que até hoje permaneciam longe dos holofotes. Ícone da TV nos anos 90, Groisman foi o rosto do revolucionário Programa Livre, famoso por sua linguagem jovem, interação espontânea com a plateia e perguntas sem filtro, um formato ousado para a época, ainda marcada por traços do período pós-ditadura.

Durante a gravação, o apresentador relembrou que o nome do programa não era aleatório. "'Livre', em uma época de pós-ditadura", afirmou, reforçando o espírito libertário que o programa carregava. Mas a trajetória no SBT não foi isenta de dificuldades. Em oito anos no ar, a atração mudou de horário dezenas de vezes, algo que, segundo o próprio, influenciou diretamente na decisão de sair da emissora.

Em 1999, Serginho deixou o SBT e assumiu seu espaço na Globo, onde permanece até hoje. Mas antes dessa mudança, Silvio Santos tentou de tudo para segurá-lo. “A proposta que ele me fez era para me tornar quase sócio do Baú”, revelou o apresentador, expondo uma negociação de peso nos bastidores.

Mesmo com a troca de emissora, a relação entre Silvio e Serginho nunca foi rompida. Ele seguiu marcando presença em eventos como o Teleton e o Troféu Imprensa, sempre mantendo uma postura respeitosa com a antiga casa. Agora, com essa participação especial no Programa Silvio Santos, os fãs voltaram a sonhar com o retorno de um dos maiores sucessos da TV brasileira.