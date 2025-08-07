Erika Januza se pronuncia após perder posto de rainha para Juliana Paes
Após quatro anos à frente da bateria da Viradouro, Erika se despede e envia recado à nova rainha
Juliana Paes e Erika Januza - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Após quatro anos desfilando como rainha de bateria da escola de Niterói, Erika Januza se despediu oficialmente do posto neste ano. E, para surpresa dos fãs, Juliana Paes foi anunciada nesta quarta-feira (6) como a nova rainha da "Furacão Vermelho e Branco".
Sem ressentimentos, Erika foi rápida em se pronunciar. Assim que Juliana publicou sua comemoração pelo retorno à Sapucaí, Erika apareceu nos comentários e escreveu: “Parabéns, Juliana Paes, sua maravilhosa. Que você seja muito feliz no seu reinado nessa casa que é tão querida. Você sabe muito bem e que seja um reinado muito feliz. Estarei aqui para aplaudir e ver você brilhando ao lado da nossa Viradouro com a Furacão Vermelho e Branco que tanto amo!”
Juliana respondeu com carinho: “Ahhh, minha deusa! Que mensagem mais linda… Vamos nos ver?”, selando a troca com um coração.
Esta não é a primeira vez que Juliana Paes assume o posto na escola. Entre 2004 e 2008, ela já comandou os ritmistas com samba no pé e muito carisma, justamente ao lado de Mestre Ciça, nome lendário da bateria da Viradouro, que será homenageado no enredo do próximo ano. Agora, 18 anos depois, ela volta para reinar em um momento que promete ser ainda mais especial.
“EU TÔ DE VOLTA PRA CASA, MINHA VIRADOURO! Um pedido do Mestre Ciça é uma ordem e meu coração, mais uma vez, vai bater mais forte no ritmo do nosso furacão vermelho e branco! Tudo para homenagear nosso amigo Mestre Ciça que vai brilhar como tema da Escola na Sapucaí. Já tô arrepiada só de imaginar. Viradouro, que honra receber essa coroa mais uma vez!”, declarou Juliana em sua publicação.