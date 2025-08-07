Influencer se pronuncia após ser acusado de agredir dentista em festa

Acusado de agredir fisicamente a cirurgiã-dentista Adrielly Kojo durante uma festa em Jacareí, no interior de São Paulo, o influenciador digital Gabriel Vilhena finalmente se pronunciou nas redes sociais e deu sua versão dos fatos. O caso, que já circulava nos bastidores como resultado de um antigo atrito entre os dois, reacendeu nas redes uma série de debates sobre violência e responsabilização de figuras públicas.

O episódio aconteceu no último sábado (2/8), em um evento privado em um sítio da região. Segundo Adrielly, a agressão foi inesperada e teria sido motivada por conflitos mal resolvidos com o influenciador, com quem já teve uma amizade conturbada. Em entrevista à CONTIGO!, ela afirmou que Gabriel vinha ameaçando-a há meses, e que tudo teria começado após ela expor uma suposta traição dele enviando um vídeo comprometedor à ex-namorada do influencer. “Porque há 1 ano eu mandei um vídeo dele pra namorada, que era minha amiga, com ele de gracinha com uma outra menina”, revelou.

Na última quarta-feira (6/8), Gabriel resolveu se manifestar. Em um texto publicado em suas redes sociais, o influenciador alegou que tudo não passou de uma reação exagerada a uma brincadeira mal compreendida. Segundo ele, Adrielly teria reagido com um tapa no rosto, e, para se defender, ele teria desferido um chute que a desequilibrou. “Para me afastar, acabei dando um chute na Sra. Adrielly que se desequilibrou e, infelizmente, caiu ao chão”, disse.

Apesar do incidente, Gabriel afirma que ela permaneceu na festa, sem aparentar dores ou sinais de abalo emocional. Em seguida, ele divulgou vídeos em que a dentista aparece envolvida em uma nova confusão na mesma noite. “Tive acesso a vídeos que demonstram que, já na madrugada do dia 3 de agosto, na mesma festa, a Sra. Adrielly se envolveu em uma briga generalizada [...] ocasião em que teria, de fato, sido jogada ao chão e agredida com socos e pontapés por outras pessoas”, afirmou o influencer.

Adrielly, por sua vez, contesta o discurso de Gabriel e sustenta que o ataque foi deliberado. “Quando ele falou que estava esperando o momento certo para agir, achei que ele faria algo relacionado a fofoca [...] mas NUNCA imaginaria que chegaria a me bater”, disse, deixando claro que a tensão entre os dois era antiga, mas nunca havia tomado essa proporção.

A dentista ainda detalhou o momento em que o influenciador supostamente usou o microfone da festa para difamá-la diante dos convidados. “Ele pegou o microfone pra falar mal de mim, queria ficar me envergonhando na frente das pessoas”, afirmou.

O caso segue repercutindo nas redes sociais e, até o momento, nenhuma autoridade se manifestou oficialmente sobre a investigação ou possível abertura de inquérito. Fãs, internautas e colegas do meio digital aguardam os próximos desdobramentos do que já é um dos episódios mais controversos do circuito de influenciadores neste ano.