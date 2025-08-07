Sandy surge em clique com a família do novo namorado em vinícola

Discreta desde o fim do casamento com Lucas Lima, Sandy surgiu em um registro raro com a família de seu novo namorado, o médico Pedro Andrade. A cantora participou da comemoração de aniversário da sogra, Maria Helena Carone Gomes, durante um passeio por uma vinícola, e a imagem íntima foi compartilhada nas redes pela cunhada, a dentista Moriza Andrade.

Na foto, Sandy aparece colhendo uvas, parcialmente escondida entre os demais convidados. Ainda assim, sua presença não passou batida aos olhos atentos dos fãs. A imagem logo viralizou, e muitos enxergaram ali um sinal de que o relacionamento com Pedro Andrade está mais firme do que nunca, mesmo que ela siga evitando qualquer exposição pública sobre o namoro.

“Parcialmente escondida, mas em total sintonia com a família do novo amor”, apontou um perfil de fã-clube, que repostou o clique com entusiasmo.

Apesar de manter a discrição, essa não é a primeira vez que Sandy é vista ao lado de Maria Helena. Os registros anteriores alimentaram especulações de que o namoro pode estar mais avançado do que aparenta. Segundo o apresentador Arthur Pires, do programa Camarote da Fofoca, da LeoDias TV, rumores nos bastidores indicam até um suposto desconforto da ex-sogra, Lorena Lima, com a forma como Sandy tem sido acolhida pela nova família.

Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim da relação em setembro de 2023, após 24 anos juntos, sendo 15 de casamento. Desde então, o músico segue solteiro, enquanto a cantora, embora reservada, vem sendo vista em momentos pontuais ao lado de Pedro.

Ao ser questionada sobre a vida amorosa, Sandy limitou-se a dizer: “Tô feliz, tá tudo certo”, em resposta ao portal LeoDias.