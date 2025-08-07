Cantor Nattan é criticado após expor mulher com nanismo em show

No último sábado (2), durante um show realizado em Recife, o cantor Nattan foi flagrado protagonizando uma cena que gerou revolta nas redes sociais. Um vídeo que viralizou mostra o artista incentivando um homem da plateia a subir no palco para beijar uma mulher com nanismo, que foi colocada em cima de um caixote. Para tornar a situação ainda mais desconfortável, Nattan ofereceu R$ 1 mil pelo ato. A cena foi amplamente criticada por internautas, que classificaram o episódio como humilhante e degradante.

Nattan pagou R$ 1 mil para homem beijar mulher com nanismo em show.



Associação Nanismo Brasil (Annabra) disse que artista expôs mulher ao ridículo e que vai denunciar caso ao Ministério Público. pic.twitter.com/QAyeUUHfYX — QG do POP (@QGdoPOP) August 6, 2025

A Associação Nanismo Brasil (Annabra) não demorou a se posicionar e anunciou que vai acionar judicialmente o cantor. Em nota oficial, a entidade disparou: “A exposição da mulher com deficiência em um ato de escárnio público fere não apenas a vítima direta, mas toda a nossa comunidade”. A organização também ressaltou os danos causados por esse tipo de comportamento, que reforça estereótipos nocivos: “A atitude reforça estigmas, promove constrangimento público e evidencia a urgência de combatermos esse tipo de comportamento nos espaços de lazer e cultura”.

Além da repercussão negativa, a legenda usada por Nattan em sua postagem original contribuiu para o tom polêmico. Na primeira versão, ele escreveu: “BEBÊ REBORN saliente da gota”. Após as críticas, modificou a legenda para “Casal saliente da gota”. O cinegrafista da equipe, que também participou do momento beijando a fã, publicou o vídeo com a frase: “Quando o beijo vale mil e ainda vem com risada e bolso cheio… Aí sim é trabalho com gosto”.

Pressionado, Nattan tentou justificar o ocorrido nos comentários de seu perfil. “E foi mil reais para cada, não foi só pra ele não. Sempre é mil reais pro casal. E faço isso em quase todo show e com todo mundo”, disse, tentando minimizar a polêmica. Ele ainda completou: “Sobe no palco e beija quem quer. E os anões podem colar comigo aí que aqui é só benéfico”.

Mesmo com as tentativas de explicação, a repercussão do vídeo continua crescendo, e o caso promete ganhar novos desdobramentos. Nas redes, fãs e ativistas exigem um posicionamento mais responsável do cantor e de sua equipe.