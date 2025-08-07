Irmãos Cravinhos aparecem juntos nas redes: "Vencemos muitos demônios"

Condenados pelo assassinato brutal do casal Manfred e Marísia von Richthofen, pais de Suzane von Richthofen, os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos hoje estão em liberdade condicional e decidiram aparcer nas redes sociais de forma inesperada.

Na publicação feita por Cristian no Instagram, ele aparece ao lado do irmão e dispara: “Passamos o que tivemos que passar, vencemos muitos demônios, pagamos o preço, agora vamos, a luta não acabou! Tamo junto irmão”. A legenda, considerada por muitos como uma tentativa de redenção pública, rapidamente viralizou.

Daniel, que na época do crime chocante era namorado de Suzane, também deixou seu comentário e reforçou o tom de superação: “Tmj irmão… Deus na causa e foco!!!! Sempre”. A interação reacendeu debates intensos entre os internautas, que não hesitaram em se posicionar.

Enquanto parte do público se mostrou revoltada com o conteúdo da publicação, alegando falta de arrependimento e insensibilidade, outros defenderam a possibilidade de recomeço após o cumprimento da pena. “Pagar o crime não libera o carma, breve a conta chega!”, escreveu uma usuária. “Não tem nem vergonha de postar isso, deveriam estar na cadeia pro resto da vida”, criticou outra. Houve também quem reagisse com ironia e revolta: “Tudo que se faz aqui, paga aqui. A conta ainda vai chegar”.

Por outro lado, alguns internautas ofereceram palavras de apoio aos irmãos. “Vocês são inabaláveis. Pra frente hoje e sempre!”, disse uma seguidora. “Nada como um dia após o outro! Só Deus pode julgar”, afirmou outra, em tom conciliador.