Entenda a disputa judicial entre o filho de Milton Nascimento e podóloga

Augusto Kesrouani Nascimento, filho do cantor Milton Nascimento, processou Sandra Helena Ferreira, podóloga. O processo, que corre no 2º Juizado Especial de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, envolve um pedido de R$ 26 mil por danos morais e segue sem acordo.

Segundo informações reveladas pelo colunista Ancelmo Gois, uma audiência foi realizada na última terça-feira (5), no Rio de Janeiro, mas não trouxe avanços significativos. Sandra afirma ter sido injustamente acusada por Augusto de fotografar Milton sem autorização durante um atendimento profissional, com a intenção de divulgar os registros nas redes sociais para autopromoção.

De acordo com os autos, Augusto reforçou em juízo que o pai, atualmente com saúde mais delicada, valoriza intensamente sua privacidade e teria se incomodado com a conduta da profissional. Ele teria interpretado a atitude como uma invasão de intimidade, algo que contraria totalmente os princípios da família Nascimento.

Por outro lado, Sandra nega categoricamente ter feito qualquer imagem do cantor, e agora busca reparação judicial pela exposição pública e pelos danos à sua reputação profissional. Durante a audiência, ela solicitou formalmente a presença de Milton Nascimento em um novo encontro judicial, alegando que apenas o próprio artista poderia esclarecer os detalhes do que, de fato, aconteceu naquele dia.

Milton, por sua vez, não compareceu à audiência. De acordo com seus representantes legais, o cantor não pôde estar presente por motivos de saúde, já que enfrentava uma indisposição no momento marcado.

Com o impasse mantido, a decisão sobre o pagamento da indenização solicitada por Sandra agora está nas mãos da juíza responsável pelo caso, que deverá analisar os argumentos das partes e decidir os próximos passos.