Zé Felipe compartilha áudio comovente da filha Maria Flor

Em um momento que mistura emoção e tensão judicial, Zé Felipe decidiu expor um áudio íntimo da filha Maria Flor, de quase 3 anos, que está com a mãe, Virginia Fonseca, e os irmãos em Dubai. A publicação, feita nos stories do Instagram, mostra a pequena demonstrando saudade do pai em uma fala curta, mas comovente.

“Papai, estou com saudade de você. Onde você está?”, diz a menina na gravação. O cantor, visivelmente tocado, respondeu com a legenda: “Coração fica apertado demais”.

A mensagem veio à tona em um dos períodos mais delicados da vida do artista. O filho de Leonardo está oficialmente em processo de divórcio com Virginia Fonseca e, nos bastidores, a separação se revela mais complexa do que aparenta nas redes.

Segundo a colunista Fabíola Reipert, Zé Felipe entrou na Justiça para pedir uma varredura completa nos bens da influenciadora e solicitou o bloqueio de 50% de tudo que for encontrado nas contas dela. O valor estimado da ação ultrapassa os R$?200 milhões. A motivação, ainda de acordo com a jornalista, seria uma suspeita do cantor sobre a existência de bens ocultos, que nunca teriam sido administrados ou sequer comunicados a ele.

Procurada pela coluna de Fábia Oliveira, a assessoria de Zé Felipe declarou que “o processo está em segredo de Justiça” e que, por isso, não há comentários adicionais no momento.