Roberta Miranda defende namorado 44 anos mais novo: "Deixem em paz"

Após assumir o namoro com Daniel Torres, de 24 anos, a cantora Roberta Miranda de 68 anos foi direta nas redes sociais ao reagir à repercussão intensa do novo relacionamento. “Chega de ficar falando da minha vida pessoal, deixem o Daniel em paz, ele é um problema meu, um puta cara de caráter e pronto”, escreveu.

O relacionamento, que começou discretamente no fim do ano passado, se tornou público depois que o casal foi flagrado em um show. Desde então, os holofotes se voltaram para a diferença de idade e os rumores de que o jovem estaria com a artista por interesse. Mas Roberta não apenas minimizou as críticas como fez questão de elogiar o namorado. “Ele é um lindo! Sempre está comigo em outros estados. É que sou reservada, e ele sabe disso, e me respeita”, declarou ao jornal Extra.

O próprio Daniel Torres também decidiu se pronunciar em vídeo nas redes sociais. O mecânico, que mora em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco, reforçou que não tem qualquer interesse financeiro no relacionamento. “Eu ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não entendi a repercussão que houve. Não é porque eu tenho essa relação com ela que vou deixar de ser humilde ou ficar pedindo coisas a ela”, afirmou.

Daniel ainda explicou que, além de mecânico, também atua como segurança da própria cantora e trabalha em uma escola na cidade onde nasceu. “Tenho minha vida, meu trabalho, de mecânico, na escola… Inclusive, estou aqui na escola agora. As pessoas acham que, por você estar com uma pessoa famosa, tem que usufruir dos bens dela. Não. Essa não é a minha vida”, disse ele, rebatendo os ataques.