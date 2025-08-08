Isabel Veloso perde perfil e suspeita de sabotagem: "Vamos a Justiça"

A influenciadora Isabel Veloso, que recentemente contou sua trajetória de superação contra o câncer, perdeu seu perfil oficial no Instagram. Com mais de 3,3 milhões de seguidores, a jovem teve sua conta desativada pela plataforma e, segundo ela, tudo começou após um movimento suspeito vindo de uma pessoa próxima.

Em um perfil reserva criado às pressas, Isabel desabafou sobre o que chamou de um golpe silencioso. Ela exibiu a notificação recebida do Instagram, informando que sua conta havia violado os “Padrões da Comunidade” e que todo o conteúdo seria apagado permanentemente. A influenciadora relatou que, após diversas tentativas frustradas de login, o Instagram bloqueou completamente o acesso, ação padrão da plataforma em casos de atividade suspeita.

“Eu não sei o porquê disso, ou o que de fato aconteceu… Vamos entrar judicialmente para conseguir recuperar a minha conta oficial, que foi desativada pelo Instagram sem nenhuma explicação. Foi identificado um login estranho na minha conta, de uma pessoa que conheço e, independente do que aconteceu, a justiça será feita”, declarou Isabel.

Já acumula mais de 150 mil seguidores na nova conta e continua dividindo com o público os bastidores da sua rotina e sua luta pela recuperação. Isabel, que tem 19 anos, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin aos 15. Aos 17, após descobrir que a doença era incurável, decidiu interromper o tratamento. A gravidez, descoberta aos cinco meses, coincidiu com a retomada do tratamento em outubro de 2024, quando o câncer voltou a se espalhar. Em maio deste ano, Isabel anunciou que estava em remissão.