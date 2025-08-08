Live entre Carlinhos Maia e sua suposta affair termina com clima e unfollow

Carlinhos Maia e Eduarda Luvisneck, apontada por internautas como suposto pivô da separação do influenciador com Lucas Guimarães, protagonizaram momentos tensos durante uma live no TikTok. Após a transmissão, os dois deixaram de se seguir no Instagram, alimentando ainda mais as especulações nas redes sociais.

Durante a transmissão, Carlinhos questionou como Duda vinha lidando com os boatos sobre um possível envolvimento entre os dois. A resposta da influenciadora surpreendeu: “Me chamaram de ‘cura gay’”, disse, rindo. No entanto, o influenciador não entrou na brincadeira e manteve a expressão séria, deixando a colega visivelmente sem graça.

O clima esquentou de vez quando Duda quis saber como ele se sentia com toda a repercussão. “Eu estou de boa. Me roubou um selinho”, respondeu Carlinhos, sem rodeios. Duda, inicialmente, negou o episódio, mas logo voltou atrás: “Deixo no ar”, disse, desconversando. O público, atento, notou que a tensão entre os dois só aumentava.

Na sequência, Carlinhos se recusou a contar um suposto sonho que teve com Duda, alegando que “o horário não permitia”. Apesar da negativa, ele fez questão de revelar que se sentiu “um pouco mal” após um encontro recente com ela. “Mudei um pouco”, disparou, em tom mais sério.

Após a live, os dois deram unfollow um no outro no Instagram.




