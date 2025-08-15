Influenciador Hytalo Santos é preso em SP após suspeitas de fuga

O influenciador paraibano Hytalo Santos foi preso nesta sexta-feira (15) em São Paulo, ao lado do marido, Israel Nata Vicente, em uma operação que mobilizou forças policiais de dois estados e gerou forte repercussão nas redes sociais.

O nome do criador de conteúdo passou a circular intensamente desde o início do mês, quando o youtuber Felca, com mais de 4 milhões de inscritos, publicou um vídeo denunciando casos de “adultização” de crianças e adolescentes. A gravação citava diretamente Hytalo e seu envolvimento na produção de conteúdos com menores de idade.

A partir das denúncias, o Ministério Público da Paraíba (MPPB) e o Ministério Público do Trabalho (MPT) iniciaram investigações contra o influenciador, que passou a ser alvo de ações civis públicas, mandados de busca e apreensão e medidas urgentes determinadas pela Justiça para impedir a continuidade do material denunciado.

A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre o MPPB, o MPT, a Polícia Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal. As ordens de prisão foram expedidas pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa, da 2ª Vara da Comarca de Bayeux, na Paraíba.

A defesa de Hytalo e Israel informou que ainda vai analisar a decisão judicial que determinou a detenção do casal. Enquanto isso, as investigações seguem em andamento e prometem trazer novos desdobramentos para um caso que já mobiliza autoridades e a opinião pública.