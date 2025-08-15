Giulia Costa revela incômodo com declarações de Flávia Alessandra

Giulia Costa fez desabafo sobre os impactos da exposição de sua vida pessoal por parte da mãe, a atriz Flávia Alessandra. Durante uma conversa no podcast Pé no Sofá, apresentado por ambas, Giulia admitiu que já foi alvo de comentários e brincadeiras por conta de declarações públicas feitas pela mãe em entrevistas e programas.

O assunto surgiu quando Flávia relembrou situações em que usava filmes para abordar temas mais delicados com a filha. “Eu lembro que a gente estava assistindo a um filme e você perguntou o que era gozar”, contou. Segundo a atriz, a intenção sempre foi manter uma conversa aberta: “A gente vai apresentando filmes quando queremos tocar em algum assunto. Eu tento ser muito transparente e honesta, mas de entender até onde é o seu entendimento.”

Foi justamente essa transparência que levou Giulia a brincar, mas também deixar claro seu incômodo. “Inclusive já deixei meu protesto como filha porque minha mãe, às vezes, acaba ultrapassando um limite que eu como filha sou obrigada a ouvir”, afirmou.

Questionada pela mãe com um “Como assim?”, Giulia relembrou um episódio que ganhou repercussão e rendeu comentários nas ruas. “Quando você falou de ‘golden shower’ em um podcast, aí viralizou e agora quando eu chego, falam: ‘seus pais gostam de ‘golden shower'”, disse, aos risos.

A conversa mostrou o bom humor entre mãe e filha, mas também escancarou como declarações de figuras públicas podem ecoar para além da mídia, atingindo diretamente a vida pessoal de quem está ao redor.