Lucas Guedez é atacado em aeroporto após confusão com Hytalo Santos

O influenciador Lucas Guedez viveu momentos de tensão na última quinta-feira (14) ao desembarcar no aeroporto de São Paulo, vindo de uma viagem ao Rio de Janeiro. Ele contou nos stories do Instagram que foi alvo de ofensas pesadas de duas mulheres que o confundiram com o também influenciador Hytalo Santos, investigado por exploração e exposição de menores.

“Eu queria desmaiar”, iniciou Lucas, ainda visivelmente abalado ao narrar a situação. Ele revelou que a confusão não é nova, mas que, após as recentes denúncias contra Hytalo, o episódio ganhou contornos mais graves. “Isso já vem acontecendo há um tempo. Sempre conto para os meus amigos, rindo, que sou confundido com o Hytalo Santos. E hoje, depois de acontecer esse caso todo, duas senhoras começaram a me xingar no aeroporto. Me xingando muito, me chamando de pedófilo e dizendo: ‘A polícia está atrás de você'”, relatou.

O influenciador disse ter ficado em choque. “Eu me tremi tanto, uma situação tão constrangedora… Não estou nem conseguindo falar [direito], estou nervoso. Fiquei pálido, comecei a me tremer todinho e elas ficavam gritando para mim. Tirei o fone [de ouvido] para entender e falei: ‘Moça, você está me confundindo’. Ela: ‘Não, a polícia está atrás de você'”, acrescentou.

A tensão só diminuiu quando uma funcionária da companhia aérea interveio e explicou às mulheres que se tratava de um engano. “Eu fiquei sem graça, comecei a sair da situação porque o aeroporto inteiro ficou olhando e eu fiquei com muita vergonha. A moça da Gol começou a me defender. Eu sempre odiei ser confundido com essa pessoa, ainda mais depois de tudo o que aconteceu”, afirmou Lucas.

O influenciador concluiu dizendo que a experiência o deixou “péssimo” e incrédulo com a atitude das mulheres. “Pelo amor de Deus, estou incrédulo. Elas gritaram, imagina o desespero. Ainda estou sem acreditar que isso aconteceu comigo”, finalizou.