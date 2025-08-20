Ex-BBB Ana Paula rompe com Leo Dias e revela motivo

A ex-BBB e jornalista Ana Paula Renault surpreendeu os telespectadores ao não aparecer mais no programa Melhor da Tarde, comandado por Leo Dias na Band. Anunciada como integrante fixa, Ana Paula só esteve presente na estreia da atração, exibida na segunda-feira (18), e sua ausência imediata levantou especulações nos bastidores da emissora.

Procurada pela Folha de S. Paulo, a ex-BBB não deixou dúvidas e revelou o motivo que a afastou do projeto. “Agora, eu só volto a partir do momento em que tiver um contrato na mesa definido. Eu não sou influencer, eu sou jornalista, eu não rentabilizo com minha imagem. Não faz sentido para mim ficar participando como convidada especial sem receber. Eu preciso receber pelo meu trabalho. Vamos ver, né? Se der certo, vou entrar no time com orgulho”, declarou.

A Band também se pronunciou sobre a polêmica, esclarecendo que “a jornalista e Fernanda Bande atuam como convidadas da atração e, por isso, podem participar de forma pontual”. A resposta, no entanto, não convenceu parte do público, que esperava ver Ana Paula de forma fixa ao lado de Leo Dias.

Enquanto isso, o Melhor da Tarde seguiu seu curso e nesta semana já mergulhou em outra polêmica envolvendo nomes conhecidos do público. Durante a atração, Leo Dias e Lívia Andrade comentaram os rumores de desentendimento entre Gracyanne Barbosa e Nicole Bahls no Dança dos Famosos. Embora Gracyanne tenha negado qualquer conflito em entrevista ao portal do apresentador, “Somos amigas há anos. De forma alguma. Nicole é maravilhosa”, os bastidores ganharam força com revelações de Lívia.

“Dizem e vocês devem saber mais do que eu, porque ainda estou pegando as coisas e a gente vai observando e vai pegando. Sei que tem gente que não conversa com gente, é gente que tinha treta. Os jornalistas que têm que saber! Jamais vou contar. Então, eu sei que tem a treta porque a própria pessoa me confirmou a treta. Está confirmada!”, afirmou ela no ar.

Na sequência, Leo Dias foi ainda mais direto e entregou os detalhes que faltavam: “Vamos entregar quem não se bica com quem no ‘Dança dos Famosos’? Vamos lá! Vamos falar o português claro? Porque o que a gente gosta mesmo é do português claro. Não é especulação, não. É isso mesmo! Gracyanne que não se bica com a Nicole, tá?”, disparou.