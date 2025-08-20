Bia Miranda e Gato Preto sofrem grave acidente em São Paulo

A manhã desta quarta-feira (20) a influenciadora Bia Miranda e o namorado, o influenciador conhecido como Gato Preto se envolveram em um acidente de carro na movimentada Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. O veículo de luxo em que estavam colidiu contra um poste, chamando a atenção de quem passava pela região.

De acordo com informações divulgadas pelo Bom Dia SP, uma pessoa ficou ferida no impacto e foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Alvorada. A identidade da vítima não foi revelada até o momento.

Pouco depois do acidente, Gato Preto utilizou suas redes sociais para se pronunciar e surpreendeu pela forma como tratou a situação. Em um story, chegou a afirmar: “Bati minha Porsche, perdi R$ 1 milhão e meio. Tá suave.” A publicação, porém, foi rapidamente apagada.

Apesar da exclusão, ele manteve outros registros no ar, exibindo ferimentos na mão e relatando de dentro de um carro de aplicativo: “Só quero minha casa.” Em outro vídeo, gravado ainda no local da batida, o influenciador reforçou a dimensão do prejuízo: “Um milhão e meio jogado fora.”

Na noite anterior ao acidente, o casal havia mostrado nas redes sociais momentos de descontração em uma festa, com direito a música alta, bebidas e cigarros.