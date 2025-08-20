Roberta Miranda barra namorado 44 anos mais jovem de falar à imprensa

Roberta Miranda falou novamente de seu relacionamento com Daniel Torres, de 24 anos, 44 anos mais jovem que ela. Durante entrevista ao quadro A Hora da Venenosa, exibido pela RICtv, afiliada da Record no Paraná, a cantora de 68 anos contou que tomou uma decisão radical: proibiu o namorado de dar entrevistas.

Em tom bem-humorado, a artista revelou que a medida é para evitar exposição excessiva do romance. “Eu já falei, deixa o Daniel em paz! Liguei para ele e falei: ‘Daniel, acabou, hein? Acabaram as entrevistas’. O Leo Dias foi atrás dele e conseguiu falar com ele”, disparou a sertaneja.

Apesar da restrição, Roberta não poupou elogios ao companheiro e ressaltou que ele não está acostumado com o assédio da mídia. “Ele é um menino maravilhoso! Daniel é um menino muito ingênuo e não é desse meio. Ele falou para mim: ‘Meu amor, eu estou assustado’. Eu disse: ‘A partir de agora, eu não quero ouvir você dando entrevista’”, completou.

Discretos, Roberta e Daniel estão juntos desde dezembro de 2024, mas as aparições públicas são raras. No início do mês, a artista chegou a rebater comentários sobre sua sexualidade nas redes sociais, afirmando com naturalidade: “Não! Sou bi”, disse com bom humor.

Na mesma ocasião, ela destacou as qualidades do namorado e garantiu que pretende se pronunciar sobre a relação apenas quando achar oportuno. “Não sou de abrir a minha vida! Ele já ficou comigo em Fortaleza, Caruaru, etc. Acho ele um gato. É extremamente humilde e educado. Calma, na hora certa quem falará serei eu”, declarou.