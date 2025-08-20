MC Daniel reage a boatos e explica ausência em festa do filho Rás

MC Daniel decidiu se pronunciar nesta terça-feira (19/8) após virar alvo de comentários sobre sua ausência na comemoração do mesversário do filho, Rás. Visivelmente incomodado com as especulações, o funkeiro esclareceu o motivo pelo qual não esteve presente na celebração organizada pela ex-companheira, a influenciadora Lorena Maria, e garantiu que a relação com o herdeiro continua firme e próxima.

Em vídeo, o cantor explicou que a situação se deve à distância entre os pais. “Minha ausência aconteceu porque o papai do Rás mora em São Paulo, já a mamãe mora no Rio de Janeiro. Então, vai ter momentos em que ele vai estar com a mamãe, vai ter momentos em que ele vai estar com o papai, vai ter momentos em que ele vai estar com a mamãe e com o papai, vai ter momentos em que ele vai estar com a família daqui e com a família de lá. Ele veio pra cá ontem, e a gente vai fazer um bolinho para ele hoje. Entre hoje e amanhã, vamos chamar a vovó, o tio e a tia”, declarou.

Daniel ainda ressaltou que a ausência em nada significa afastamento. “Assim como ele comemorou lá, ele vai ter uma festa aqui também. Ele é uma criança muito amada, que todo mundo ama muito, e recebe amor e carinho de ambas as partes, de ambas as famílias, tá bom? E é isso, só para esclarecer pra vocês, jamais me negaria a estar próximo do meu filho, principalmente em uma data importante”, frisou o artista.

A irritação do cantor também ficou evidente quando ele abordou as notícias que circularam na web sobre o assunto. “Toda vez que sair uma notícia minha na internet, alguma fofoca, alguma parada assim, tomem cuidado para não acabarem sendo manipulados, porque isso é muito perigoso. E justamente a intenção de quem publica é fazer isso: prejudicar, prender a atenção de vocês”, disparou.