Amanda Kimberlly implora por paz após polêmicas com família de Neymar

Nesta quarta-feira (20/8) foi divulgado um suposto áudio de Amanda Kimberlly, mãe de Helena, filha mais nova do Neymar. No registro, publicado pelo perfil Circo da Mídia, a modelo implora para que as polêmicas e especulações em torno de sua relação com a família do jogador tenham um ponto final.

O vazamento acontece apenas um dia depois de Amanda expor prints de conversas com Bruna Biancardi, mãe de Mavie, e negar que tivesse pedido a exclusão de uma foto de Helena das redes sociais. Agora, sua voz emocionada chama atenção pelo tom de apelo. “Gente, pelo amor de Deus, para. Vocês não sabem a história, não sabem como tudo está fluindo”, diz a jovem.

No áudio, Amanda conta que precisa intervir até mesmo com os próprios amigos para evitar que as discussões se tornem ainda maiores. “Eles tomam rédea, porque ficam vendo coisas de fofoca, vão sendo alimentados por muitas fake news. Falo para os meus amigos: ‘Pelo amor de Deus, gente, parem com isso, isso é tão feio. Vai cuidar da sua vida, trabalhar.’ Falo com meus amigos tudo o que eu posso para não se meterem nessa história”, desabafa.

Ela ainda garante que o diálogo existe entre os envolvidos e que qualquer conflito é tratado de forma direta. “Porque acho que quem tem que se meter é quem está inserido. A gente conversa, acha uma solução e está tudo bem. Cada um tem que cuidar da sua vida. O que posso fazer em relação aos meus amigos é isso. O importante é que tudo fique bem para todo mundo, para que parem os ataques”, conclui.