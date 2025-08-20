João Kleber revela maior arrependimento com Xororó: "Não me perdoou"

O apresentador João Kleber, 68 anos, confessou que seu maior arrependimento profissional envolve o cantor Xororó, de 67. Durante participação no programa No Alvo, do SBT, ele relembrou o episódio que abalou de vez a amizade entre os dois artistas.

Tudo começou no extinto Tarde Quente, quando uma mulher foi levada ao palco afirmando ter uma filha com o sertanejo. A declaração, posteriormente desmentida, acabou sendo considerada uma das fake news mais polêmicas exibidas no programa. “Quando aconteceu essa situação, nós levamos uma pessoa ao programa para falar. Nós sabíamos que ela iria dizer a respeito de um sertanejo. Quando ela disse sobre esse sertanejo, antes dela dizer, a minha equipe ligou para o Xororó dizendo que ela iria dizer que era ele. Ele não respondeu. Eu tinha um bom relacionamento com o Xororó, foi difícil para mim”, recordou o apresentador.

Arrependido, João Kleber afirmou que sempre fez questão de se desculpar publicamente pelo ocorrido. “Mesmo sendo uma situação difícil até para mim, eu disse várias vezes em público que eu tinha me arrependido. Isso foi uma das poucas coisas que eu me arrependo de ter feito profissionalmente. Isso sim, eu me arrependo profissionalmente de ter feito. Até hoje, o Xororó não me perdoou.”

Apesar das tentativas de reconciliação, o apresentador garante que não carrega mais ressentimento. “O Xororó não me perdoou e hoje eu não preciso mais do perdão dele. Pelo contrário, eu desejo muita saúde e sorte para ele, para a família dele toda. Quando você erra, tem que ter a humildade e a dignidade de pedir desculpa. Eu pedi desculpa em público para ele e peço novamente, mas não quero o perdão de mais ninguém e nem dele principalmente. Mas foi um dos poucos erros que eu tive na minha vida profissional. Um dos poucos. Esse foi um deles”, concluiu.