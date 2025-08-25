Lucas Guedez se revolta após comparações polêmicas com filha de Virginia

O influenciador Lucas Guedez desabafou no último domingo (24/08) após ver seu nome envolvido em uma polêmica depois de postar um vídeo em que ele aparece ao lado de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, dentro de um jatinho particular, gerou uma onda de comentários negativos e comparações com Hytalo Santos, acusado recentemente em situação semelhante. Incomodado, o criador de conteúdo usou as redes sociais para desabafar e prometeu que não vai deixar o caso impune.

“Ai, vamos lá! Deixa eu falar um pouquinho sério com vocês, porque acabei de chegar em casa. Estava na estrada, dirigindo, e, ao abrir o Instagram, fiquei assustado com os comentários em um vídeo que postei com a Maria Alice. Fiquei assustado mesmo, tipo, saí bloqueando todas as senhoras que dizem gostar de mim, que me seguem. A maioria eram senhoras, tá? E, em respeito às outras senhoras que estão aqui comentando de boa, tranquilas, quero deixar claro isso. Mas eu estou com muita raiva, porque li coisas que me deixaram, tipo assim…”, disparou.

Na sequência, Guedez deixou claro que as insinuações não apenas o incomodaram, como também ultrapassaram qualquer limite aceitável. “Agora estão me confundindo com um imbecil e me acusando de coisas absurdas. Mano, as senhoras estão perdendo a noção!”, disse indignado.

O influenciador ainda reforçou que todos os vídeos que posta com as filhas de Virginia são previamente autorizados pela mãe. “Postei um vídeo com a Maria Alice e, todas as vezes que posto um vídeo com as filhas da Virginia, eu, Lucas, mando para a mãe delas. A mãe autoriza e pergunto: ‘Vi, posso postar?’ e a mãe autoriza”, explicou.

Ele também anunciou que irá tomar medidas legais contra quem o atacou. “Ainda bem que tirei foto de print e vou processar essas velhas banguelas nojentas, feias, imundas. Sabe o que me irrita? Desculpa, gente, eu nunca fico assim bravo. É que, recentemente, aconteceu isso com o Hytalo Santos e me confundiram, gritando, falando que era eu, enfim. Agora vem… Só que agora entrou no meu perfil e sabe que sou eu. Não é nada de título aqui. A pessoa entrou já com maldade, já fazendo isso com maldade”, finalizou, visivelmente irritado.