Ludmilla rebate deboche sobre inglês e revela cachê milionário nos EUA

Ludmilla se apresentou em Nova York no último sábado (23/8), como a headliner do Festival Mutha, evento que reuniu milhares de pessoas. A cantora subiu ao palco e arriscou frases em inglês para cumprimentar o público: “Como vocês estão? É um prazer estar aqui. É um lindo festival, uma linda plateia. Eu sou Ludmilla. Eu estou muito feliz”. O registro da cena logo ganhou força nas redes sociais.

Entre os comentários que viralizaram, um internauta debochou: “Impossível não rir. Desculpa”. A resposta de Ludmilla, no entanto, foi certeira e surpreendeu: “Sabe fazer conta? Eu também tô rindo muito com US$ 300 mil a mais na conta por uma hora”.

O valor mencionado pela cantora equivale a cerca de R$ 1,6 milhão, revelando o peso de sua apresentação em território norte-americano. A reação firme conquistou os fãs, que não perderam tempo em sair em defesa da artista nas redes, exaltando sua trajetória e sucesso internacional.

Além do show, Ludmilla compartilhou momentos de bastidores com seus seguidores. Em meio às publicações, destacou a história de uma fã que afirmou ter aprendido português ouvindo suas músicas, prova do alcance global de seu trabalho.