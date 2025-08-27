Dentro do avião, Tati Machado entra em pânico ao lembrar carro esquecido em shopping

A apresentadora Tati Machado, de 34 anos, durante um bate e volta de avião, a comunicadora percebeu, já a caminho do Rio de Janeiro, que havia esquecido o próprio carro estacionado em um shopping de outro estado. O detalhe que mais a assustou foi imaginar o valor da conta acumulada.

"Gente, vocês não vão acreditar. Eu, simplesmente, estou fazendo um bate e volta, e agora comecei a pensar no meu carro. De repente me toquei que fui ao shopping ontem de carro, e voltei de Uber", desabafou. Em seguida, continuou aflita: "Meu carro está no estacionamento. Imaginam o preço que eu vou pegar. Tô torcendo para eu chegar a tempo de passar no shopping, com estacionamento aberto, para tirar o carro. Sério, gente, não tô podendo confiar em mim".

Em tom de brincadeira, mas visivelmente preocupada, Tati ainda compartilhou os cálculos de quanto deveria desembolsar. "Gente, pelas minhas contas, e eu sou de humanas, vai dar em torno de R$ 250", disse.

A situação ganhou ainda mais contornos de novela quando, ao desembarcar no Rio, ela percebeu que havia deixado a chave do carro em outra bolsa. "Bem doida. Estava achando que minha chave estava nessa bolsa aqui, mas não estava. Estava na que fui ao shopping. Ou seja, essa missão ficou para o mozão. Aproveitei isso para ele me buscar no aeroporto", contou, rindo de si mesma.

No fim, a apresentadora atualizou seus seguidores e revelou o valor exato da conta pelo esquecimento: R$ 208. "Que alegria. Gente, sério. Eu fiquei lembrando que eu já tinha feito isso na época da faculdade. Fui de carro e voltei de ônibus. Sério", lembrou, mostrando que o episódio rendeu boas risadas, mas também um aprendizado.