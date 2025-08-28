Isabelle Drummond enfrenta processo por dívidas em condomínio

O nome da atriz Isabelle Drummond aparece em um processo movido pelo condomínio de um edifício residencial no centro do Rio de Janeiro, onde é proprietária de um imóvel. Segundo a ação, a atriz teria deixado de quitar taxas de abril a novembro de 2024, acumulando uma dívida de R$ 17.858,16.

Além do valor principal, o condomínio pede à Justiça a aplicação de multa de 1% para cada mês de atraso. Somadas as cobranças, o montante ultrapassa os R$ 40 mil, aumentando ainda mais a pressão em torno do caso.

O processo correu com uma audiência de conciliação nesta terça-feira (26/8), mas a atriz não compareceu, assim como nenhum representante jurídico em seu nome. A ausência chamou atenção, já que poderia ter sido uma oportunidade de resolver a situação de forma mais rápida.

Ao portal LeoDias, a defesa de Isabelle afirmou que ainda não conseguiu contato direto com a artista e que ela possivelmente nem estaria ciente da ação. A declaração deixou em aberto novas dúvidas sobre a dimensão do problema.