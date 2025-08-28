Coracy Arantes, fenômeno do TikTok, morre aos 82 anos

A influenciadora digital Coracy Arantes, conhecida carinhosamente como Cora, morreu aos 82 anos nesta quarta-feira (27/8). A notícia foi confirmada em comunicado emocionante publicado nas redes sociais por seu neto e produtor, Gabriel.

Cora se tornou um fenômeno das plataformas digitais a partir de 2019, quando decidiu registrar momentos simples do dia a dia e compartilhar mensagens de otimismo após enfrentar mais de quatro décadas de depressão. Com seu carisma, conquistou uma legião de admiradores, alcançando cerca de 300 mil seguidores no Instagram, 2,1 milhões no YouTube e impressionantes 6,4 milhões no TikTok.

Nos últimos dias, a influenciadora enfrentava uma batalha delicada contra complicações da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Internada na UTI há quase uma semana, precisou ser entubada no último sábado, mas não resistiu.

Em sua homenagem, Gabriel agradeceu o apoio constante do público e destacou o papel fundamental dos fãs na transformação da vida da avó. “Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva!”, escreveu.

O neto pediu que os seguidores mantenham viva a memória da influenciadora sem se deixarem levar apenas pela tristeza. “Hoje ela nos deixa… mas não pensem que ela iria querer ver vocês chorando. Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela”, declarou.

Para manter seu legado ativo, Gabriel anunciou que os perfis oficiais da influenciadora continuarão no ar como uma forma de homenagem. “As redes sociais da Cora ficarão no ar como forma de homenagem e para que, sempre que bater a saudade, possamos voltar aqui, relembrar seus momentos, dar boas risadas e encher o coração de amor com o sorriso e o carisma da minha vó”, completou.