Iron Maiden cresce no streaming após turnê no Brasil - (crédito: Santiag A Sole / Creative Commons)

O Iron Maiden, uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos, encerrou sua turnê mundial Future Past Tour com dois shows consecutivos no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 6 e 7 de dezembro. A ocasião também marcou a despedida de Nicko McBrain dos palcos como baterista da banda após 42 anos de trajetória.

A turnê celebrou dois momentos distintos da discografia do Iron Maiden: o álbum mais recente, Senjutsu (2021), e o clássico Somewhere in Time (1986).

O setlist trouxe uma mistura de faixas como The Trooper e Fear of the Dark, com surpresas raras como The Prisoner e Alexander the Great, tocadas ao vivo pela primeira vez.

A despedida de Nicko e o encerramento da turnê refletiram diretamente nos números da Deezer. No dia 7 de dezembro, o consumo de músicas do Iron Maiden na plataforma dobrou em relação ao dia 1º do mesmo mês.

São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Campinas lideraram as cidades com maior número de ouvintes da banda, sendo 91% dos fãs homens com faixa etária predominante entre 36 e 45 anos (40,90%).

A Deezer também divulgou quais são as 10 músicas mais ouvidas da banda. Confira:

1.Wasting Love

2.The Trooper

3.Fear of the Dark

4.Wasted Years

5.Hallowed Be Thy Name

6.Run to the Hills

7.The Number Of The Beast

8.Fear Of The Dark

9.Aces High

10.2 Minutes to Midnight