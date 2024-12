Flamengo: Matheus Gonçalves tem momentos íntimos vazados com amante

Matheus Gonçalves, jogador do Flamengo, aos 19 anos, protagoniza uma polêmica íntima mais uma vez. O atacante, que reatou o relacionamento com Duda Britto após traições, permitiu uma gravação em um quarto de motel com uma amante.

O encontro com a influenciadora Amanda Bastos ocorreu após um pedido vazado em áudio do jogador, envolvendo a altura da amante: “Tenta não vir de salto, porque você é grandona. Se vir de salto, tu me passa.” A repercussão nas redes sociais rapidamente destacaram episódios anteriores da conduta do jogador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O vazamento do áudio gerou debates sobre a forma como Matheus lida com a imagem pública. Amanda afirma que não sabia sobre o relacionamento do jogador, e só descobriu quando uma amiga a informou. A namorada de Matheus havia publicado vídeos com o parceiro nas redes sociais recentemente.

Carreira polêmica

Em outubro de 2024, o atacante foi flagrado em um motel com a torcedora Manu Soares. Após o encontro, ele enviou um áudio no qual solicitava que ela tomasse um anticoncepcional e ofereceu para pagar a medicação. O episódio repercutiu nas redes sociais e resultou em diversas críticas sobre a conduta de Matheus.

Um vídeo divulgado por Matheus nas redes no qual ele dubla o próprio áudio de forma irônica reforça a opinião dos internautas de como o jogador trata a situação com descaso. A sucessão de polêmicas coloca em pauta uma reflexão sobre como jovens atletas em ascensão administram a vida pessoal e constroem uma imagem pública.