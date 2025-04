Lenços e bandanas: como usar e combinar a nova febre de Beleza Fatal

A novela Beleza Fatal usa e abusa da tendência com a vilã Lola, interpretada por Camila Pitanga. Sendo usado mais na cabeça pela personagem, o lenço pode ser explorado e complementar o look de várias formas. Com inúmeras combinações, promete ser uma ótima escolha para a chegada do outono e inverno.

Ótimo para ser utilizado de maneira bastante criativa, o lenço e a bandana combinam com qualquer estilo. Tanto na pegada mais tradicional, ou transmitindo algo moderno e despojado, é uma ferramenta álibi para dar um toque especial para um evento ou no dia a dia.

Segundo Majo Caminha, CEO da M Design Creations e designer de joias há mais de 30 anos, o que pode definir ainda mais a essência da proposta é a combinação com outros acessórios. “Minhas clientes adoram usar um look simples, mas combinar os lenços com uma pedra que seja da mesma cor. Isso dá um detalhe tão bonito para o look, que mesmo usado no dia a dia fica sutil, mas muito elegante. O acessório tem esse poder de ditar a essência de uma roupa. Se mais casual, uma argola fina, ou se mais elegante pode ser usado com uma pérola”.

A designer aconselha que, para transmitir uma vibe mais jovial e moderna, o brilho é o caminho. Pedras mais neutras banhadas a ouro ou prata combinam com essa essência e são ornadas com lenços mais coloridos e explorados em estampa, que destacam mais que os acessórios. Já para o estilo mais elegante, as cores dos lenços são mais neutras, combinado a acessórios coloridos. Rubi, turquesa e esmeralda são bastante escolhidos para o tradicional, porém atrativo.

Além disso, Majo afirma que não existe uma regra, a tendência pode ser explorada em mais estilos. “Hoje em dia o maximalismo tem crescido bastante, e por isso as pessoas misturam de tudo um pouco. Então, a regra muda conforme o estilo. Ou seja, também é possível sair da regra, e misturar lenços estampados com pedras coloridas que combinam, e abusar do excesso”.