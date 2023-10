Emily Garcia faz a fila andar com ex-noivo de Sthe Matos

A fila não anda, ela capota para a influenciadora digital Emily Garcia. A jovem de 22 anos engatou um affair com o influenciador digital Victor Igoh. O rapaz, pra quem não lembra, vem a ser o polêmico ex-noivo de Sthe Matos, ex-peoa de "A Fazenda". Na época do confinamento, o rapaz terminou o relacionamento com Sthe, após ela ficar muito próxima de Dynho Alves, noivo de MC Mirella. A cantora, inclusive, chegou a pedir o divórcio pelo mesmo motivo.

Pois bem! Agora que vocês já leram um resumo sobre quem é o rapaz, vamos ao que interessa: os dois estão curtindo dias juntos na casa de Victor, na Bahia. Como ambos têm filhos de relacionamentos anteriores, as crianças estão juntas. Ou seja, Emily desembarcou em Salvador para curtir praticamente uma "viagem em família".

Inicialmente, nas redes sociais, os dois evitaram mostrar que estavam juntos. Mas, acabaram não aguentando os dedinhos nervosos e logo mostraram detalhes que entregaram claramente que eles estavam no mesmo lugar. Contudo, nesta segunda-feira (16/10), começou a circular nas redes sociais uma foto do novo casal fazendo um passeio de jet ski.

Além disso, eles também surgiram em um vídeo em que aparecem fazendo um passeio noturno de lancha. Um amigo do casal foi o responsável por registrar o momento e compartilhar nas redes sociais. Na web, diversos internautas reagiram ao novo casal da praça.

Web reage

"O bom é que eles estão solteiros, né?", comentou uma seguidora. "Só se fala disso aqui. Chocando um total de zero pessoas", disse uma moradora da região onde os dois estão. "Benza Deus na beleza desse casal", elogiou outra. "Shippo demais", comentou mais uma.

Vale lembrar que, as especulações em cima do affair entre Emily Garcia e Victor Igoh começaram na Casa da Barra, reality virtual promovido por Carlinhos Maia, em Alagoas. Na ocasião, apesar de terem sido vistos bem próximos, Emily e Victor não assumiram publicamente que estavam "se conhecendo melhor".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Coxixando (@coxixandoo)