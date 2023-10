Viih Tube revela que a filha Lua já faturou quantia milionária

Viih Tube surpreendeu seus seguidores, na manhã desta terça-feira (17), ao compartilhar a quantia milionária que sua filha Lua, de apenas seis meses, já faturou com publicidade. O assunto viralizou nas redes sociais ontem, após uma entrevista da influenciadora ao podcast PodPah. Na entrevista, Viih Tube comentou que todo o dinheiro que Lua fatura com trabalhos publicitários é depositado diretamente em uma conta criada para ela.

"Ontem eu contei que todo o dinheiro da Lua, quando ela participa de publicidades comigo, vai para uma continha dela. Eu sei que não são todos os pais que fazem isso, mas é o correto. Até pela lei, para um bebê participar de uma publicidade tem que tirar um alvará, tem todo um processo. E dentro desse processo tem que colocar (o dinheiro) em uma continha da criança", explicou.

Mas, pasmem! Agora, a youtuber contou sobre a bagatela que a pequena já embolsou. "Inclusive, uma curiosidade, é que a Lua já tem R$ 1 milhão. Juro por Deus! A parte dela das publicidades que ela gravou, que foi Pampers, Natura e Beep Saúde, já tem milhão", revelou Viih Tube.

Contudo, na sequência, a ex-BBB demonstrou preocupação com o futuro financeiro da filha. "Como que vou explicar isso pra minha filha quando ela tiver discernimento? Vou mostrar esses trabalhos, mas vou ter que ter uma educação financeira para a minha filha, porque ela já vai nascer com muitos privilégios. Isso me preocupa, mas me conforta também", declarou.

A pequena Lua é filha de Viih Tube com o também ex-BBB, Eliezer. Apesar de terem sido de edições diferentes, os dois se apaixonaram após Eli ter sido eliminado. Logo começaram a namorar e foram morar juntos na cobertura da influenciadora, em São Paulo. Depois, se casaram no civil e, por fim, engravidaram da primeira filha do casal.