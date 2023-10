André Lamoglia abre o jogo sobre Anitta nos bastidores de "Elite"

Nesta semana estreia a nova temporada da série "Elite", da Netflix, que contará com a participação de Anitta. Além da cantora, outro brasileiro integra o elenco da produção, André Lamoglia. O ator bateu um papo com a coluna Mariana Morais sobre os bastidores das gravações com a presença da funkeira. Segundo ele, Anitta foi muito bem acolhida por todo o elenco.

"Todo o elenco ficou muito feliz quando soube que a Anitta participaria da série. Claro que ninguém melhor que ela pra falar como foi a recepção, mas a percepção é que foi muito boa e não tinha como ser diferente, ela chegou cativando quem ainda não a conhecia pessoalmente", conta André.

Entretanto, André conta que não conseguiu interagir muito com sua conterrânea, pois são de núcleos diferentes. "Não tivemos muitas cenas juntos, é como se ela tivesse em outro núcleo. Quando assistirem vão entender, mas volta e meia nos esbarrávamos nos bastidores. Fico honrado de ter uma brasileira como ela também representando a série nesta temporada", declara o artista, que é um dos protagonistas da série.

Anitta dará vida à personagem Jéssica, uma professora de defesa pessoal do colégio Las Encinas. A Poderosa, inclusive, já apareceu em alguns recortes das prévias já divulgadas pela Neflix. Em uma das cenas, ela aparece tomando banho. Já em outro take, Anitta surge praticando boxe com outra personagem.

Anitta comenta participação

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Anitta falou brevemente sobre sua participação. "É um papel pequeno, não é um papel grande. Não queria um papel grande porque ainda tô aprendendo, não quero passar vergonha", disse.

No entanto, a cantora também confirmou que sua personagem deve aparecer em mais de um episódio. "A personagem é bacana, tem um espaço legal, mas não queria me arriscar numa coisa muito grande porque ainda não tinha experiência. Gosto de começar assim", ressaltou.

Já André Lamoglia é o responsável por dar vida ao carismático Iván. Foi com seu trabalho na série espanhola da gigante do streaming que o brasileiro alcançou uma oportunidade de projeção internacional, sendo manchete dos principais jornais no exterior, inclusive nos Estados Unidos.

Elite tem a estreia da nova temporada nesta sexta-feira (20).