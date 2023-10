Britney Spears revela aborto, após Justin Timberlake rejeitar gravidez

No próximo dia 24 de outubro, Britney Spears lança sua biografia, "The Woman in Me", com tradução "A Mulher em Mim". Mas, antes mesmo do lançamento, diversos trechos do livro já começaram circular nos veículos de comunicação internacionais. E nesta terça-feira (17), a revista "People" divulgou uma parte em que a cantora fala sobre um segredo de 20 anos. Trata-se de uma difícil decisão da época em que mantinha um relacionamento com o cantor Justin Timberlake.

Sim, caro leitor, a princesa do pop revelou que fez um aborto do artista, pois ele não queria ser pai naquele momento. "Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens", escreveu a cantora sobre a gravidez indesejada por Timberlake.



Britney Spears e Justin Timberlake começaram a namorar em 1999, quando a cantora tinha apenas 17 anos. O relacionamento durou até 2002. A cantora acabou engravidando novamente no casamento com Kevin Federline, com quem ela teve dois meninos, Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, de 17.

No livro, Britney narra que fez um aborto a pedido de Timberlake. Além da forte revelação sobre a interrupção de uma gestação no relacionamento com o artista pop, Britney também assumiu que a fama a 'fez se sentir como se estivesse vivendo à beira de um penhasco'. Ela também trouxe detalhes sobre o que a levou a raspar o cabelo em 2007.

Nas redes sociais, diversos fãs e internautas ficaram chocados com a revelação. "Babado. Nem sempre um homem, mas sempre um", escreveu uma seguidora. "Uma artista e tanto. Mas a vida dela é tão tumultuada... Outra que precisa de paz", escreveu outra.

Biografia

O livro "The Woman in Me" será lançado quase dois anos depois que Britney Spears se libertou, após 13 anos, de sua tutela ordenada pelo tribunal. A tutela terminou em novembro de 2021, após a cantora testemunhar publicamente no tribunal, em junho de 2021.