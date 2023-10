Rapper Veigh é flagrado xingando fãs em discussão; assista

O tempo fechou e o barraco tomou conta nos bastidores do show do cantor Thiago Veigh, que aconteceu em São Paulo, no último final de semana. O evento era uma festa que celebrava o Dia das Crianças. Uma fonte que estava no local contou à coluna que tudo ocorreu muito bem, até terminar a apresentação do artista e ele se encaminhar em direção à van que o levaria embora do local.

Contudo, enquanto Veigh seguia em direção ao veículo, uma multidão de fãs se aglomerou em volta dele para tentar tirar fotos com o artista. A situação acabou saindo do controle da equipe de segurança do cantor, e foi aí mesmo que o barraco teve início.

Em um vídeo ao qual a coluna Mariana Morais teve acesso, o cantor aparece bastante alterado discutindo com uma pessoa e chega a ameaçar partir para as vias de fato. Mas, acabou sendo contido por sua equipe e praticamente arrastado para dentro da van.



A coluna procurou o empresário de Veigh para falar sobre a discussão calorosa envolvendo o cantor, mas o mesmo não retornou nossas mensagens. O espaço segue aberto para caso queira se pronunciar.

Veigh xinga fã em discussão calorosa pic.twitter.com/OMSjnexVP3 — Mariana Morais (@moraismarianam) October 18, 2023

Veigh desbancou Anitta

O cantor Veigh vem disparando a cena do rap e do trap e, em maio deste ano, desbancou ninguém menos que Anitta nas plataformas de música. Com o trap dominando o Spotify Brasil, “Dos Prédios Deluxe”, álbum de Veigh, deixou pra trás o “Versions of Me” de Anitta. Na ocasião, o artista havia acabado de conquistar a maior estreia nacional da história da plataforma com 6,5 milhões de streams. Contudo, alguns poucos meses depois ele perdeu o recorde para os cantores Luísa Sonza e Jão.

A Poderosa chegou a comentar sobre o feito do jovem artista. "Outro dia eu vi um rapper (…) chamado Veigh, do Brasil, ele postou que o álbum dele ultrapassou o meu, foi super sucesso. Eu acho que isso não é a pessoa me botando para baixo, pelo contrário, acho que isso é a pessoa utilizando o meu trabalho, que eu acho maravilhoso, como um medidor de que as coisas estão dando certo. Eu acho isso legal, não acho ruim“, disse a funkeira.