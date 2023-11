A cantora Lexa, que sempre foi extremamente reservada quanto a sua vida pessoal, inclusive quando o assunto é relacionamento amoroso, tem surpreendido os fãs com tamanha exposição ao lado do novo affair, o ator Ricardo Vianna. Mas as excessivas aparições ao lado do rapaz não são meras coincidências.

A coluna Mariana Morais descobriu que Lexa, orientada por sua mãe e empresária, Darlin Ferrattry, tem exposto o relacionamento com o ator além da conta na tentativa de desvincular mais rápido a sua imagem do bailarino Gabriel Felinto, que foi apontado como seu amante. A traição, inclusive, foi confirmada pelo MC Guimê, o ex-marido traído da cantora.

Pois bem! Segundo a coluna apurou com pessoas bem próximas a cantora, na primeira vez em que Lexa e Ricardo foram vistos juntos, durante um evento da escola de samba da qual ela é Rainha da Bateria, no Rio, Ricardo estava super sem jeito, assim como a própria Lexa, pois ambos estavam ainda começando a se conhecer e já tiveram que mostrar ao público um grau de intimidade além do que realmente tinham. O clima, segundo a fonte, ficou super estranho. O mesmo acontece na casa da cantora, onde o rapaz ainda se sente meio "perdido" entre os familiares e amigos da artista.

Nota-se, inclusive, que a maioria dos flagras do novo casal é feita pela própria mãe da Lexa, coisa que antes não acontecia, já que a cantora sempre fez questão de resguardar sua vida pessoal ao lado de Guimê. E além de usar o affair com Ricardo Vianna para se desvincular de Gabriel Felinto, Lexa tomou outra atitude para que o bailarino caia no esquecimento do público neste primeiro momento do pós-separação.

Demissão do bailarino

Ela afastou o rapaz dos palcos por tempo indeterminado, embora sua mãe e empresária tenha afirmado publicamente que ele ainda era da equipe. Gabriel, inclusive, abriu uma caixa de perguntas no Instagram, confirmando que recebeu um email informando que não tem data para que ele retorne e o orientando a procurar outros artistas para trabalhar.

"Recentemente eu vim cobrar agenda, vim perguntar, porque querendo ou não, sou profissional, vivo da minha arte e do meu trampo", contou ele, que na sequência mostrou um print do email que recebeu, informando que não teria mais trabalho com a artista.

O email diz o seguinte: "Sr Felinto, não temos nenhuma previsão de escalas para o sr. Sendo assim, aconselho a manter a sua vida profissional com os demais artistas que deseje expor sua dança e não conte mais com as prestações de serviços com a Ferrattry Empreendimentos", diz a mensagem no email recebido por Felinto.

