Luan City 2.0 estreia álbum completo no streaming

Com mais de 380 milhões de plays em vídeo e áudio conferidos em todas as plataformas digitais, o show Luan City 2.0, gravado em março, em Belo Horizonte, chega finalmente a sua versão de álbum completo disponível nos serviços de streaming.

Desde a noite desta quinta-feira (9/11), praticamente de surpresa, o trabalho ganhou suas últimas sete faixas inéditas para o alcance do público, consolidando uma obra que entreteve fãs e artista ao longo dos últimos oito meses, com lançamento em duas etapas.

Convém observar que, em razão do grande sucesso das faixas liberadas até aqui, Luan City 2.0 já chega na versão de álbum completo com certificado duplo de Platina. “Sem Sentimento”, “Calvin Klein”, “Hype”, “Procura-se”, “Refletindo Mágoa”, “Tudo O que eu Queria” e “Hino dos Solteiros” são as faixas derradeiras de Luan City 2.0, todas prontas para alcançar mais aplausos da plateia, enquanto Luan ainda dedica mais foco a “Mulher Segura”.

Agora, seria o caso de questionar Luan sobre o que ele nos reserva para 2024. “Eu costumo organizar meus planejamentos com antecedência, e até já tenho algumas ideias para o ano que vem, mas é bom avisar que eu ainda tenho projetos para 2023, tá? O ano só acaba no dia 31 de dezembro”, finaliza, deixando em tom de suspense o que está por vir.