Zezé Di Camargo assume que traiu Zilu Camargo diversas vezes

Zezé Di Camargo foi o convidado desta semana do podcast PodCats, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures. Durante o bate-papo, o sertanejo ativou seu modo sincerão ao responder perguntas sobre sua vida pessoal. Sem papas na língua, Zezé assumiu ter traído diversas vezes a ex-mulher e mãe de seus três filhos, Zilu Camargo, com quem foi casado por 28 anos.

"Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas igual a Gra [Graciele Lacerda, atual namorada], eu tive o quanto eu quis durante a minha vida. Teve uma época na minha vida, de 1992 a 2005, que eu era bagaceira. Eu passava o rodo. Eu não nego isso", confessou o artista, que se separou de Zilu somente em 2012.

Na sequência, Zezé ressaltou que o fato de ter sido 'galinha' no passado não o desqualificou como pai. "Tem amigos que perguntam como eu fazia, porque hoje em dia, qualquer coisa que a gente faz, está na internet. Eu assumo isso. Isso não quer dizer que eu deixei de ser um puta pai, que eu deixei de cumprir com as minhas obrigações. Que eu deixei de amar meus filhos", afirmou.

Cansou da vida dupla

Zezé ainda explicou que resolveu colocar um ponto final no casamento com Zilu, em 2012, pois não queria mais continuar tendo uma 'vida dupla'. "Chegou num momento que eu falei: pera aí, eu não aguento mais ficar fazendo o que estou fazendo e ficar passando por bonzinho. Fazer uma coisa e mostrar para os outros que eu sou outra, que é o que a maioria faz. São hipócritas e mentirosos. Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu saí fora, eu fui detonado", concluiu o cantor.

Zilu comenta fim do casamento

Recentemente, Zilu Camargo, de 65 anos, relembrou o fim de seu casamento de quase 30 anos com Zezé Di Camargo, de 61. O término aconteceu há 11 anos, após o artista ter se envolvido com a influenciadora Graciele Lacerda, de 43 anos, com quem está junto até hoje. Após ficar solteira, Zilu se mudou para Miami, nos Estados Unidos, onde mora atualmente. A empresária revelou o quanto ficou mal com a separação.

"Quando eu me separei, fiquei um ano chorando. Um ano! Um ano! Eu fui para Miami, me enclausurei dentro do meu apartamento. A minha amiga ia me pegar e eu xingava ela de tudo: 'me deixa em paz, eu quero ficar aqui debaixo dos meus edredons, não quero sair'. E ela falava: 'você vai sair, sim! E aquela mulherada me dando força", contou Zilu em entrevista ao podcast Mulher Palestrante.

????VEJA: Zezé di Camargo admite que traiu Zilu, com quem foi casado por 28 anos e teve 3 filhos:



“Eu sou um homem vivido, que passou por todas as experiências com mulheres na vida. Mulheres bonitas igual a Gra (Graciele Lacerda, atual do sertanejo), eu tive o quanto eu quis… pic.twitter.com/igEwEdlE5P — CHOQUEI (@choquei) November 23, 2023