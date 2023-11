Carla Diaz e Becari teriam reatado relação; assessoria nega

Após o segundo término somente neste ano, o casal Carla Diaz e Felipe Becari teria reatado o relacionamento. Os dois haviam colocado o primeiro ponto final na relação em julho e, em outubro, ensaiaram uma reconciliação, que acabou não vingando. Contudo, parece que agora ambos resolveram dar uma terceira chance ao amor.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, a reconciliação, desta vez, inclui um acordo de não expor o relacionamento, assim como vinha sendo feito nas outras vezes em que estiveram juntos. Tanto é que o casal continua sem seguir nas redes sociais.

O pedido de manter o noivado fora dos holofotes teria partido de Carla Diaz, que vem buscando se consolidar cada vez mais como atriz, e não quer que as fofocas envolvendo sua vida pessoal atrapalhem seus objetivos profissionais.

Resposta de Carla Diaz

A assessoria de Carla Diaz, contudo, procurou a coluna para negar a informação. “É mentira que Carla reatou o noivado há três meses e que teria sido orientada por sua equipe ou familiares a tomar decisões sobre a não exposição de sua vida íntima”, diz a nota.

Atriz se pronunciou sobre polêmica

Vale lembrar que, recentemente, o nome de Carla Diaz esteve envolvido em uma polêmica. É que diversos internautas começaram a especular que ela estaria se envolvendo com Lucas Lucco e que o artista teria sido o pivô da separação da atriz com o deputado estadual Felipe Becari. As especulações começaram porque muita gente achou que os dois estavam bastante entrosados como par romântico na gravação de um filme.

Contudo, Carla logo usou as redes sociais para desmentir a fofoca e esclarecer que sua relação com Lucco é estritamente profissional, já que os dois fizeram par romântico no filme Rodeio Rock. "Eu acordo e já tem um monte de notificação com o meu nome e com fake news. Óbvio que eu tive que vir aqui desmentir, porque é um absurdo. Primeiro que é uma falta de respeito com mulher, e outra, uma falta de respeito com o meu trabalho", começou afirmando Carla Diaz.

Na sequência, ela exigiu ser respeitada, principalmente sua profissão. "Sou atriz há 30 anos e exijo respeito. Não é porque eu estou estreando um filme que dá o direito de abrir pra um monte de mentira. Pra você que gosta de romance de ficção, eu indico assistir o filme "Rodeio Rock", que está em todos os cinemas do Brasil. Se quiser acompanhar o meu trabalho, é aqui. Ficção é nos cinemas", alfinetou.