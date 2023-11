MC Kekel lança música 'Ondas do Mar', aposta para o verão 2024

Um dos artistas mais conceituados do funk nacional, MC Kekel lançou nesta quinta-feira (23/11) nova música em todas as plataformas digitais. Segundo o cantor, o single “Ondas do Mar” é uma aposta para o verão do próximo ano.

A faixa fala sobre a comemoração de fim de ano ao lado das pessoas que ama e sobre as ondas, que servem para descarregar as energias ruins para que o próximo ano seja incrível. “Estou muito animado para compartilhar essa nova música com meus fãs e espero que ela seja bem recebida pelo público. Essa música é o anúncio para um 2024 incrível pra todos nós”, disse Kekel.

O funkeiro contou que o ano de 2023 foi marcado por muitos desafios e conquistas. Já para o próximo ano, Kekel revela que tem planos de investir na carreira internacional. “Tive grandes oportunidades de crescimento e aprendizado. Para 2024, espero continuar evoluindo profissionalmente, lançando novas músicas e, quem sabe, até mesmo investindo na minha carreira internacional”, revelou o cantor, que fez um balanço de sua carreira:

“É muito positivo, tenho recebido muito carinho dos fãs e oportunidades incríveis de trabalho. Tenho muito orgulho do que conquistei até agora. Muitas coisas mudaram ao longo da minha carreira, cresci como artista e como pessoa, aprendi com meus erros e busquei sempre me aperfeiçoar. O Kekel de hoje certamente é bem melhor que o de ontem e minha meta é sempre evoluir como artista e ser humano. Tenho certeza de que ainda tenho muito a aprender e a crescer, e estou animado para o que o futuro reserva”, conclui.