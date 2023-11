Ex-BBB Jake Leal posa poderosa em cruzeiro: "Experiência incrível"

Jake Leal está novamente a bordo de um cruzeiro, mas desta vez, no maior navio que já navegou no Brasil, o MSC Grandiosa. Em uma viagem inaugural, que tem como rota os estados da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, a influencer e colunista de turismo de luxo promete compartilhar um pouco do que está acontecendo a bordo em suas redes sociais.

“Ele acabou de chegar da Europa e tá navegando pela costa do Nordeste. O navio chegou em Maceió, teve uma parada no porto de Salvador, segue para Rio de Janeiro e, de lá, vai para o Porto de Santos, onde vai ter a festa de inauguração do navio. Superou minhas expectativas” contou Jake.

A influencer também comentou como é a experiência de viajar de cruzeiro. “É uma experiência incrível, e olha que eu já viajei para vários países, conheço vários lugares. Mas cruzeiro, pra mim, é sempre maravilhoso. São as melhores viagens da minha vida. As melhores festas, onde eu conheço as melhores pessoas, onde eu faço amizades para levar para a vida. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou completamente apaixonada por cruzeiro. Para mim não existe viagem melhor no mundo do que viajar de cruzeiro MSC”, declarou a ex-BBB.