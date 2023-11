Núbia Oliiver completa 50 anos: "Sobrevivente de um mundo feroz"

Núbia Oliiver vai completar 50 anos nesta sexta-feira (24). A modelo e influenciadora celebra com orgulho a nova idade e afirma que sua vida daria um livro best seller. “Enfim, 50 aninhos! Para mim esse momento é de fazer reflexões", começa dizendo a modelo. Com certeza minha vida seria uma ótima história, um best seller.

"Tenho vivências que poucos acreditariam. Eu sou só gratidão por tudo que passei. Hoje posso dizer que sim, sou uma sobrevivente de um mundo feroz e que consegui chegar até aqui com a vontade de chegar muito mais longe, com a cabeça boa, sem atirar pedra na lua achando que vai acertar”, comentou a musa das plataformas adultas.

Eterna musa da extinta Banheira do Gugu, Núbia possui 30 anos de carreira e, durante todo esse período, trabalhou como modelo no Brasil e no mundo. Ela estampou dezenas de capas de revistas, programas de TV, realities shows. “Que venha os cinquentinhas e muito mais com a proteção divina que sempre tive”, disse Núbia.