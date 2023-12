Babu Santana lembra dificuldades e diz que adoeceu de tanto trabalhar

Ivy Moraes estreou nesta sexta-feira (15) seu podcast, "Conta para Ivy", tendo como primeiro convidado o ator e ex-colega de confinamento no reality, Babu Santana. A modelo acabou virando meme por votar diversas vezes no ator para que ele fosse pro paredão. Durante o bate-papo, eles comentam que isso tudo ficou no passado. Além disso, o ex-BBB recordou os perrengues que passou antes da fama e disse que sente orgulho de sua trajetória.

"Eu criei três filhos com muito suor. Rompi barreiras e paradigmas. Sou um homem preto, gordo, favelado e estrelei novelas da Globo. Estrelei filmes e ganhei prêmios internacionais. E não foi pedindo para ninguém, foi ralando, trabalhando para c*ralho. Sou um homem totalmente fora dos padrões e vou para novela", começa ele.

Babu Santana conta que se virava para ganhar dinheiro, já que recebia pouco atuando. "Eu nunca vou esquecer. Eu era protagonista da peça. Só que teatro não dá dinheiro. Eu e um amigo, para gente ter um dinheiro a mais, a gente pintou um apartamento de três andares. Era final de ano, o cliente queria aquilo entregue, a gente virou dois dias", recorda.

Conciliando esse trabalho com os ensaios da peça, Babu diz que dormia bem pouco. "Nessa época, quando a gente estava estreando a peça, eu tive uma anemia profunda. Fiquei doente de tanto trabalhar", comenta Babu, que disse que sua vida financeira mudou totalmente depois do reality. Mas, ele falou o que ainda falta para se sentir realizado. "Ainda sinto falta de convites para fazer o que sei fazer de melhor, que é atuar", ponderou o artista.

Participação em A Fazenda

Questionado se participaria de outro reality, o artista diz que toparia. E mesmo sem citar o nome, dá a entender que é "A Fazenda", da Record. "Se é o que você está me catucando, é o que eu tô pensando. Eu participaria pela cifra certa. Todo mundo tem seu preço. Fica a dica: 'se tiver uma cifra maneira'", diz ele. E logo Ivy comenta que ele não iria aguentar, já que tem muitas brigas. "Lá é uma quebradeira de pau". "Se tiver cifra certa", respondeu Babu, indicando que estaria disposto a enfrentar os barracos pelo preço ideal de cachê.

Os dois ex-BBBs relembraram uma conversa que tiveram no programa, na que resolveram as diferenças e lamentaram não ter se aproximado. "O Babu me ensinou muito na casa. Essa conversa existiu dois dias antes de eu sair. A gente conversou por um longo tempo. Eu falei: 'Que bom estar ouvindo isso de você e que pena'. Não só lá, mas aqui fora, ele ensina muito para gente e é um presente ter ele aqui e conversar e compartilhar da história dele", pontuou Ivy Moraes.