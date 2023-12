Zilu Camargo e irmão de Zezé Di Camargo trocam farpas na web

O nome dos Camargo voltou aos holofotes, após mais uma treta entre integrantes da família da dupla Zezé Di Camargo e Luciano. Desta vez, a confusão é entre a ex-mulher de Zezé, Zilu, e o irmão do cantor, Wellington Camargo. Uma verdadeira lavação de roupa suja começou na web, após Zilu gravar um vídeo criticando o ex-cunhado por soltar indiretas para ela.

Em seu pronunciamento, Zilu deu nome aos bois e mandou um recado bem direto a Wellington. Ela avisou ao cantor gospel que se ele tivesse algo a dizer, que falasse diretamente para ela. Wellington então gravou um vídeo para responder Zilu, e começou a expor várias situações que teriam acontecido no passado, enquanto ela ainda era casada com Zezé.

"Você quer mesmo que eu fale a verdade? Eu vou falar. Seu irmão morreu, você não foi capaz nem de mandar embalsamar o corpo do seu irmão. O meu irmão, mesmo separado de você, foi quem pagou o embalsamento para poder levar ele para Goiânia. Seu pai morreu, você não veio ao velório para não pagar uma passagem aérea e muitas outras coisas. Você chama todo mundo de retardado, até seus irmãos", disparou o irmão de Zezé.

Na sequência, Wellington Camargo continuou contando os 'podres' da ex-cunhada e citou uma situação que envolve o filho dele. "O meu filho, com três para quatro anos de idade, ele estava comendo na fazenda, deixou cair comida no chão e, me recordo como hoje, que você abaixou, pegou a comida e disse: ‘Essas desgraças não sabem nem comer’. Você falou isso de uma criança de três anos. Você quer ser muito boazinha, santificada seja seu nome, mas na verdade não é isso. Todo mundo sabe que não é isso", contou.

Zilu não teria ajudado o próprio irmão

Ainda segundo Wellington Camargo, Zilu não teria oferecido ajuda a um irmão dela, que estaria passando necessidade. "Por que você não vai ajudar seu irmão que está passando necessidade, nem isso você vê. Chega de você querer ser boazinha e querer se vitimizar para colocar meu irmão como monstro diante da sociedade, coisa que ele não é", disparou.

Ele também falou que Zilu mentiu ao justificar que não passaria o Natal no Brasil, por conta das recentes polêmicas envolvendo Graciele Lacerda e a nora do cantor, Amabylle Eiroa. Disse, ainda, que não aguenta mais ver seu irmão ser colocado como vilão e ser sempre atacado por conta da separação de Zilu.

"Chega de ficarem batendo no meu irmão, chega de ficarem arrebentando ele e a gente ficar calado. Cheguei num ponto em que quem cala consente, eu não vou mais calar. Tem muito mais coisas ainda. E a verdade é a que eu disse mesmo, seu Natal estava já planejado, estava tudo pronto e você já não vinha mesmo. A verdade é essa", afirmou.

Zilu se defende

Zilu, por sua vez, se defendeu das acusações do ex-cunhado. “Tudo o que acontecia naquela fazenda, o Zezé mandava eu ir lá resolver. Ele não ia. Eu ficava mal com todo mundo porque tinha que resolver tudo”, declarou. Quanto à morte do irmão, ela disse que Zezé fez questão de ajudá-la. E sobre o velório do pai, Geraldo, ela disse que não teve porque ele morreu de Covid-19.