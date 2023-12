Felipe Neto se revolta com empresa após ficar sem ceia de Natal

Felipe Neto soltou o verbo nas redes sociais, contra um aplicativo de entrega de refeições. O motivo? Ele alega ter feito uma encomenda de ceia de Natal para o dia (25), mas o pedido nunca foi entregue. Contudo, o valor da ceia foi debitado de sua conta. Na ocasião, Felipe havia feito o pedido para receber alguns amigos, que foram até sua casa para celebrar a data ao seu lado.

Felipe começou seu desabafo mostrando um print da tela do aplicativo, que indicava que o pedido seria entregue no prazo máximo de 1h30. Contudo, duas horas depois, o andamento do pedido ainda estava no mesmo lugar. “Levaria 100 minutos para entregar. Ok, é Natal. Passaram 2 horas e 20 minutos e o pedido segue como ‘preparando’, ou seja, o restaurante ACEITOU”, escreveu o influencer.

Na sequência, ele mencionou o nome do aplicativo e cobrou providências. “Ficamos sem jantar no Natal. É assim que o aplicativo opera? Pegaram meu dinheiro e nem abertos estavam!”, denunciou o irmão de Luccas Neto.

Felipe contou, ainda, que os amigos até tentaram ir pessoalmente retirar o pedido, mas deram de cara com as portas do restaurante fechadas e com um aviso de que no dia 25 o restaurante não estria em funcionamento.

Depois de denunciar o golpe que levou, Felipe Neto foi procurado pela equipe de marketing do restaurante, que se explicou sobre o ocorrido. De acordo com o porta-voz do estabelecimento, houve um erro do aplicativo de entregas, que teria aberto a loja do restaurante na plataforma sem autorização deles. Em resumo, o restaurante culpou o aplicativo que realiza as entregas pelo ocorrido. Até o momento, a plataforma não se pronunciou publicamente sobre o assunto.

1) Oi @iFood quero saber se é assim q vcs trabalham.



Fiz pedido no Gula-Gula 19:27.



Foi informado q levaria 100 minutos. Ok, é Natal, tudo bem.



Passaram 2 HORAS E 20 MINUTOS e o pedido segue como “preparando”. Ou seja, o restaurante ACEITOU.



Telefone, ngm atende.

Chat? Nada. pic.twitter.com/GPCCanqEJT — Felipe Neto ???? (@felipeneto) December 26, 2023