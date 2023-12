Luísa Sonsa é detonada por Natal atípico em baile funk de periferia

Imagens de Luísa Sonza se acabando em um baile funk na periferia de São Paulo viralizaram nas redes sociais, neste final de semana. Nos vídeos, é possível ver a cantora dançando muito, com sua calcinha fio dental à mostra, ao lado de fãs, na madrugada do domingo (25). As cenas, é claro, logo repercutiram nas redes sociais.

Muitos internautas acharam estranho o Natal atípico da cantora, que trocou o tradicional momento na companhia de familiares para se jogar na gandaia. "Agora um mico: passar o Natal assim ao invés de passar com a família", apontou um internauta.

Mas, a cantora também foi muito elogiada por sua acessibilidade com os fãs. É que, em uma das imagens, Luísa Sonza simplesmente aparece sentada no quinta da casa de um fã, cantando num mini show particular e improvisado para uma roda de amigos dele.

Contudo, ainda houve quem acusasse a cantora de estar se entrosando na comunidade para fazer as pessoas esquecerem a acusação de racismo que ela enfrentou na Justiça, e que terminou em acordo entre as partes para que o processo fosse arquivado.

"Alguém avisa a Luísa Sonza que geral já notou que ela tá querendo apagar a grande racista que ela é", apontou um seguidor.

Desde adolescente a ultima semana do ano sempre fico todo coisado, não sei explicar.

Parece que estou numa vibe de 15 Luisa Sonza.

Eu amo.?????? pic.twitter.com/UVkYsaYXeZ — LaurE® (@LauroButtowski) December 26, 2023

Alguém avisa a Luísa sonza que geral já notou que ela tá querendo apagar a grande racista que ela é.... https://t.co/cJY4BmQqW3 — A lata gate o cachorro mia (@Diovofrito) December 26, 2023