Kamila Simioni após processo de Jaquelline: 'aproveito e provo'

Durante a live dos finalistas de "A Fazenda 15", a campeã do reality, Jaquelline Gorhalski, contou que sua família entrou com um processo contra a participante Kamila Simioni, por conta de algumas falas da empresária contra ela dentro do confinamento.

"Eu estou sabendo que minha família está processando ela por coisas que ela falou de mim na casa, achei bem baixo da parte dela. [...] Por ela ser mulher, ela deveria se colocar no lugar, como mulher, no que ela vai falar, sabendo que eu sou mulher e mãe. Eu achei muito feio o que ela fez", afirmou a ex-BBB ao apresentador Lucas Selfie.



Contudo, apesar de Jaque não ter entrado em detalhes sobre o que exatamente levou seus familiares a entrarem com a ação, na web, o público que acompanha o reality especula que se trate de um episódio em que Simioni se referiu à Jaquelline como "ficha rosa", uma referência às garotas de programa.

O que diz Simioni

Kamila Simioni, por sua vez, quando procurada pela coluna Mariana Morais, demonstrou não temer o processo. "Um a mais, um a menos não fará a menor diferença na minha vida! Ainda não fui citada judicialmente. Não sei se procede", começou dizendo a empresária.

Na sequência, Simioni disse que não tem medo do processo, pois está convicta de que tem como provar tudo o que foi dito por ela dentro do confinamento. "Caso realmente seja verdade, bom que aproveito e provo que as coisas que falo não são mentira", garantiu.

Reencontro e affair entre as duas

Vale lembrar que, no confinamento de "A Fazenda 15", Jaquelline Grohalski e Kamila Simioni protagonizaram um beijão de tirar o fôlego, durante uma das festas do reality. Além disso, depois do beijo, elas começaram a ter uma aproximação maior no jogo, até que Jaque começou a se relacionar com o participante Lucas Souza, que atualmente é seu namorado.

Na mesma live dos eliminados, Jaquelline contou como foi reencontrar Kamila Simioni nos bastidores da Record, após o fim do programa. "Por isso que hoje eu nem fiz questão de olhar na cara dela, porque eu saí e me desapontei muito", afirmou a campeã, ao se referir à gravação do programa "A Hora do Faro". "Ela fez uma calúnia lá dentro da casa contra mim, tanto é que ela foi desmentida ao vivo", completou a ex-BBB.

