Preta Gil estaria conhecendo melhor um modelo; Saiba quem

Ao que tudo indica, a fila parece ter começado a andar para a cantora Preta Gil, após o término conturbado de seu casamento com o personal trainer, Rodrigo Godoy. A filha de Gilberto Gil estaria conhecendo melhor o modelo João Pedro Modesto.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, os dois tem trocado interações nas redes sociais, sem fazer questão de esconder o grau de intimidade. A cantora não tem economizado nos elogios à beleza do rapaz e vem demonstrando ser fã do trabalho dele como modelo.

Em um de seus comentários nas publicações dele, Preta Gil escreveu: "O fotógrafo é bom e o modelo também", elogiou a cantora. Em outros comentários, a artista não poupa figurinhas pra lá de sugestivas, como corações e chamas de fogo, aumentando ainda mais as especulações dos fãs sobre estar rolando algo entre eles.

A cereja do bolo para que os fãs de Preta Gil ficassem em polvorosa com a possiblidade de ela estar começando a fazer a fila andar, foi a presença de João Pedro Modesto no aniversário da irmã dela, Marina Morena. O evento aconteceu em julho deste ano. Além disso, o rapaz ainda está sendo seguido nas redes sociais pelo filho da cantora, Francisco Gil.

Preta Gil está solteira desde que terminou o casamento de 7 anos com Rodrigo Godoy. Na ocasião, ela descobriu que ele a traiu com uma ex-funcionária dela, a stylist Ingrid Lima. Os dois chegaram a engatar um namoro após o escândalo da traição, mas o relacionamento não durou muito.