Pais de Larissa Manoela procuram benzedeira e descobrem 'feitiçaria'

Desde agosto deste ano, Larissa Manoela vive uma relação conturbada com os pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Após a atriz expor que se afastou de seus genitores por ter sido proibida de acessar seu próprio patrimônio, um novo desdobramento desse 'Casos de Família' acaba de vir à tona.

Segundo o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Silva e Gilberto estão empenhados em se reconciliar com a filha famosa. Para tanto, eles teriam procurado uma benzedeira chamada dona Edelarzil, conhecida como "a benzedeira do algodão", no interior de São Paulo, para entender melhor o afastamento da atriz.

Médium de materialização há mais de 50 anos, a religiosa atende semanalmente centenas de pessoas que a procuram nos dias de consulta para serem "limpas" de influências negativas, feitiços ou de conflitos pessoais.

Ainda de acordo com a publicação, durante a consulta com a benzedeira, os pais de Larissa Manoela teriam se deparado com a 'materialização' de tudo o que teria causado a confusão e o afastamento brusco da atriz.

Além disso, a "benzedeira do algodão" teria revelado a existência de muito trabalho de feitiçaria para que a briga de Larissa Manoela com os pais acontecesse. Ainda de acordo com Daniel Nascimento, Silvana Taques e Gilberto Elias estão atualmente em Orlando, na Flórida. Após a consulta com a tal benzedeira, eles teriam aberto mão de procurar por Larissa, depois de várias tentativas em vão.