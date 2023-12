Anitta alcança Top 10 Global de novo e mostra choro de hater

Anitta acordou nesta quinta-feira (28) comemorando sua volta ao Top 10 Global das músicas mais ouvidas no Spotify, a principal plataforma de música do mundo. A cantora gravou um vídeo comemorando o feito e compartilhou nos stories do Instagram. A faixa "Bellakeo", uma parceria de Anitta com o cantor mexicano Peso Pluma, estreou na nona posição na plataforma.

Nas últimas 24 horas, a canção subiu cerca de 13 posições, deixando grandes artistas como Olivia Rodrigo, Harry Styles, Doja Cat, entre outros comendo poeira. Nas redes sociais, Anitta vibrou com sua volta ao Top 10 Global. A cantora já tinha estreado por lá, tendo alcançado a primeira posição com a faixa "Envolver".

"Bom dia, é ela. A mais mais ataca novamente. Ela foi novamente ao Top Global, Brasil. O que é isso? Bom dia, galera. Porr*, galera. Continua escutando essa porr*", pediu a cantora. Na sequência, Anitta compartilhou o áudio de um hater chorando de indignação com seu novo feito. "Eu não acredito que ela tá hitando, velho. Não acredito que a Anitta conseguiu o Top 10 Global", dizia o hater na gravação.

E a cantora logo respondeu ao hater: "No final, a gente sempre vence", escreveu ela, ao compartilhar o áudio. Com "Bellakeo", Anitta alcançou o posto de melhor artista brasileiro entre as 50 músicas mais ouvidas do Spotify Global em 2023.

Até então, o recorde pertencia ao cantor Leo Santana, com a faixa "Zona de Perigo". O hit do GG da Bahia conquistou a 11ª posição durante o Carnaval. "Bellakeo" também fez Anitta entrar pela terceira vez na Billboard Hot 100, a principal parada musical dos Estados Unidos. A faixa em parceria com Peso Pluma ocupou o 71º lugar.

