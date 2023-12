Junior relembra anúncio de sua primeira vez: "não partiu de mim"

O cantor Junior Lima concedeu uma entrevista ao canal “Fala, Leonardo!”, do jornalista Leonardo Torres, para divulgar o álbum “Solo Vol. 1”. O irmão de Sandy relembrou um momento inusitado de sua carreira. Quando tinha 16 anos, Junior foi capa da revista Capricho anunciando que havia tido sua “primeira vez”. Na época, a capa foi entendida como um movimento para contornar as especulações sobre sua sexualidade, mas Junior garante que não foi bem assim nos bastidores.

"Aquilo não partiu de mim. Nunca foi uma coisa 'quero dar tal notícia, Contigo vem aqui, Capricho vem aqui'. Era o contrário. Vinha o convite para fazer uma matéria: 'queremos dar uma capa do Junior e falar sobre a vida, esse momento dele'. Aí topa fazer ou não topa fazer. Chega na hora, a entrevista vai para esse lado e a manchete vira 'não sou mais virgem', entendeu? Mas não foi uma coisa premeditada, absolutamente", disse Junior ao canal no Youtube.

Nova parceria com Sandy

Na mesma entrevista, o cantor contou que quase fez uma nova parceria musical com a Sandy em seu álbum solo. No início do processo criativo, ele foi atrás da irmã, que é uma compositora de mão cheia, e pediu por uma letra de música.

“Cheguei a falar com ela: 'você não tem nada aí parado - alguma poesia - alguma coisa que eu possa pegar para trabalhar? Acho que seria legal a gente fazer alguma coisa juntos'. Aí ela me mandou alguma coisa ainda muito inicial, um esboço, e eu lembro que não me identifiquei muito com a letra em si”, conta Junior.

Ele disse que mexeria na composição depois, mas ela acabou ficando de lado com tanta música que estava fazendo. No fim das contas, a própria Sandy finalizou e gravou a canção. “Não lembro exatamente qual era. Preciso perguntar para ela”, contou Junior. “Mas eu amo as coisas que ela escreve, tanto é que fui atrás dela para fazer algo”, elogiou.