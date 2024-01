Neymar quebra o silêncio sobre suposto terceiro filho

Neymar finalmente quebrou o silêncio, no fim da noite desta terça-feira (2), e se pronunciou sobre supostamente estar à espera de seu terceiro herdeiro. Após o portal LeoDias divulgar que o jogador seria pai pela terceira vez, e que a mãe seria uma modelo brasileira já no terceiro mês de gestação, o jogador resolveu dar sua versão dos fatos.

Ele negou que estivesse prestes a ser pai de novo e, através de sua equipe de assessoria de imprensa, disse o seguinte: "Espero sinceramente que aqueles responsáveis por disseminar informações falsas sejam devidamente responsabilizados por suas ações", disse o atleta.

Os rumores sobre o suposto terceiro filho de Neymar parecem ter gerado certa torta de climão internamente entre alguns familiares do craque. Ocorre que, após o bafafá ganhar força nas redes sociais, a ex-mulher do Neymar, Bruna Biancardi, que é mãe da segunda herdeira dele, acabou dando unfollow no jogador nas redes sociais, após tomar conhecimento da fofoca. Além disso, a mãe dele, Nadine Gonçalves, chegou a compartilhar uma reflexão sobre "família" no Instagram.

Como começou a fofoca

As fofocas sobre a nova suposta paternidade de Neymar começaram a viralizar por conta de um comentário da influenciadora Jamile Lima. Ela deixou uma mensagem na foto da pequena Mavie, filha caçula do craque, que dizia o seguinte: "Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho (a) do papai Ney. Só um aninho de diferença vai ter", apontou Jamile.

Entretanto, após o comentário começar a repercutir, ela voltou atrás e disse que tudo não passou de uma brincadeira de mal gosto de um hacker ou alguém de sua equipe que tem acesso à sua conta oficial no Instagram. Mas, naquela altura do campeonato, o estrago já estava feito e a fofoca já havia viralizado nas redes sociais.

Detalhes da suposta gravidez

O jornalista Leo Dias diz ter confirmado com pessoas próximas a Neymar que ele será mesmo pai pela terceira vez. O colunista ainda divulgou detalhes da suposta gestação de três meses, de uma modelo brasileira que viveu um "romance" com Neymar, que atualmente segue solteiro. Segundo consta, o jogador teria ficado surpreso ao descobrir a gravidez através de mensagem no WhatsApp.

Ao mesmo tempo, teria ficado bastante nervoso por não saber como contar a boa nova à Bruna Biancardi. Vale lembrar que, recentemente, surgiram alguns rumores de que Neymar estaria tentando reatar a relação com Bruna Biancardi.